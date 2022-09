Calciomercato Lazio, Pedullà: “La Lazio continuerà a seguire Parisi per la fascia sinistra”

La Lazio continua a guardarsi intorno per trovare il terzino sinistro tanto richiesto da Sarri. Di nomi in estate ne sono stati fatti molti, alla fine non è arrivato nessuno, ora si ragiona su una pista tutta italiana. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i biancocelesti continuano a seguire il terzino sinistro dell’Empoli, Parisi. L’inizio di stagione del classe 2000 è stato particolarmete apprezzato dalla dirigenza capitolina.

La #Lazio continuerà a seguire #Parisi per la fascia sinistra, lo sta facendo – come raccontato – dallo scorso gennaio. Apprezzato l’avvio di stagione del classe 2000 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 29, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: