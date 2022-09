FORMELLO – Si rivede Immobile: niente riscaldamento ma partecipa alle prove tattiche

Dopo la seduta mattutina, questo pomeriggio è andato in scena il secondo allenamento della giornata. Concluso l’iniziale riscaldamento, seguito da un lavoro basato sulla forza, ha preso il via la fase tattica, con mister Sarri che continua a preparare la squadra in vista della ripresa del campionato, con la Lazio che ospiterà domenica lo Spezia allo Stadio Olimpico di Roma. La buona notizia di questa mattina è stata il ritorno in campo di Manuel Lazzari, con l’esterno biancoceleste che ha confermato la sua presenza in campo anche nel pomeriggio, lavorando con i compagni anche durante le prove tattiche. Ma per il Comandante non è stata l’unica buona notizia di giornata: nella seduta pomeridiana si è rivisto in campo anche Ciro Immobile, che ha effettuato un lavoro differenziato. Segnali incoraggianti, ma la presenza del bomber biancoceleste contro i liguri rimane ancora in dubbio. La seduta si è conclusa poi con la consueta partitella finale, a cui non ha preso parte Danilo Cataldi, ed esercitazioni sui tiri in porta.

All’Olimpico la Lazio aprirà la domenica di Serie A, affrontando alle 12:30 lo Spezia di Gotti. La squadra ha lavorato in mattinata a Formello, per la prima delle due sedute previste oggi. La nota lieta di giornata riguarda il ritorno in campo di Manuel Lazzari, con l’esterno che ha svolto l’intera seduta con il resto dei compagni: ancora assenti invece Immobile e Casale. Dopo un riscaldamento in cui la squadra era già divisa per reparti, il gruppo ha mantenuto la divisione anche per il lavoro tattico: da una parte i difensori assieme a Provedel sul campo secondario, dall’altra centrocampisti e attaccanti con Maximiano e Adamonis sul campo centrale. La seduta si è conclusa con una sessione di conclusioni verso la porta, con i biancocelesti che torneranno in campo nel pomeriggio.

