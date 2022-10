FORMELLO – Lazzari e Immobile recuperati per lo Spezia. Solito ballottaggio in mezzo al campo

Buone notizie per Maurizio Sarri, in campo per la rifinitura prima dello Spezia presenti sia Manuel Lazzari che Ciro Immobile. Le preoccupazioni maggiore erano per l’attaccante reduce da un problemino muscolare accusato in nazionale e solamente ieri è tornato parzialmente ad allenarsi con i compagni. Il capitano biancoceleste non vuole mancare e guiderà l’attacco biancoceleste contro la squadra a cui realizzò una tripletta nella scorsa stagione. Ai lati della punta di Torre Annunziata confermati Felipe Anderson e Mattia Zaccagni con Pedro che partirà dalla panchina. Lo spagnolo finalmente si sta allenando con regolarità ma le gerarchie in questo momento sembrano definite. I dubbi come al solito riguardano il centrocampo con il consueto ballottaggio fra Luis Alberto, Basic e Vecino. L’uruguaiano è reduce dalla convocazione in nazionale e potrebbe rimanere in panchina, fra i due rimanenti il favorito è il numero dieci per completare il reparto insieme a Milinkovic e Danilo Cataldi. In difesa torna a ricomporsi la coppia Patric-Romagnoli al centro con Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Difficile l’ipotesi Hysaj per tenere a riposo l’ex laterale della Spal. Fra i pali ritroverà i suoi vecchi compagni Ivan Provedel.

