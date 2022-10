Lazio, si riparte: dallo Spezia alla Juventus, i 43 giorni tra Serie A ed Europa prima dei Mondiali

Finalmente si riparte. Dopo due settimane di pausa per gli impegni delle varie Nazionali, domani tornerà in campo la Lazio. Reduci da 14 punti raccolti dopo 7 giornate di Serie A, con una vittoria ed una sconfitta in Europa League nelle prime due gare della fase a gironi, i biancocelesti si apprestano ad affrontare 43 giorni di fuoco, con 12 partite in programma in quasi un mese e mezzo. Domani, ad aprire questo vero e proprio tour de force, sarà la sfida dell’Olimpico contro lo Spezia, in cui la squadra di Sarri andrà a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, dopo aver superato 2-0 l’Hellas Verona in casa e la Cremonese in trasferta per 0-4. Il 13 Novembre invece è in programma l’ultima sfida del 2022 dei biancocelesti, sempre contro una bianconera: a Torino andrà in scena Juventus-Lazio, prima dell’interruzione per i Mondiali in Qatar.

12 sfide suddivise in due competizioni, 8 in campionato e le ultime 4 della fase a gironi di Europa League. In questi 43 giorni si giocherà quasi sempre ogni 3/4 giorni e, i ragazzi di Sarri, vogliono farsi trovare pronti, con l’obiettivo di sbagliare il meno possibile per arrivare al meglio alla ripresa della stagione nell’anno nuovo, sia in Serie A che in Europa.

Le otto gare di Serie A: dal fattore Olimpico a quattro big match tutti fuori casa

In questo mese e mezzo che si appresta ad iniziare, si giocheranno otto giornate del campionato italiano, dall’8° alla 15°. Il calendario dei biancocelesti è in perfetto equilibrio, con cinque sfide in programma allo Stadio Olimpico di Roma (compreso il derby Roma-Lazio) e tre trasferte.

Tra le mura amiche, la Lazio avrà un cammino “alla portata”: si inizia domani alle 12:30 con lo Spezia; il 16 ottobre arriverà nella Capitale l’Udinese, reduce da un ottimo inizio di stagione; due settimane dopo i biancocelesti ospiteranno la Salernitana, per poi chiudere il 2022 casalingo contro il neopromosso Monza il 10 novembre. Nelle quattro trasferte invece, considerando anche il derby d’andata “in casa” della Roma, la squadra di Sarri sarà impegnata in quattro scontri diretti per l’Europa: il 10 ottobre, a chiudere la 9° giornata, sarà Fiorentina-Lazio; due weekend dopo i biancocelesti saranno di scena a Bergamo contro l’Atalanta, prima del tanto atteso Derby della Capitale in programma domenica 06 novembre; infine, sarà la gara dell’Allianz Stadium contro la Juventus a concludere il 2022 della Lazio.

Il calendario completo delle otto sfide di campionato della Lazio:

8° Giornata | LAZIO – Spezia (Domenica 02 Ottobre 2022 – Ore 12:30)

9° Giornata | Fiorentina – LAZIO (Lunedì 10 Ottobre 2022 – Ore 20:45)

10° Giornata | LAZIO – Udinese (Domenica 16 Ottobre 2022 – Ore 15:00)

11° Giornata | Atalanta – LAZIO (Domenica 23 Ottobre 2022 – 18:00)

12° Giornata | LAZIO – Salernitana (Domenica 30 Ottobre 2022 – Ore 18:00)

13° Giornata | Roma – LAZIO (Domenica 06 Novembre 2022 – Ore 18:00)

14° Giornata | LAZIO – Monza (Giovedì 10 Novembre 2022 – Ore 20:45)

15° Giornata | Juventus – LAZIO (Domenica 13 Novembre 2022 – Ore 20:45)

In meno di un mese cala il sipario sulla fase a gironi di Europa League: obiettivo 1° posto

Oltre ad otto gare di Serie A, in questi 43 giorni, la Lazio sarà impegnata anche in campo europeo. Tra una partita di campionato e l’altra, si chiuderà la prima parte dell’Europa League, ovvero la fase a gironi. Ai biancocelesti, dopo la vittoria all’esordio contro il Feyenoord (4-2) e la pesante sconfitta nella giornata successiva in casa del Midtjylland (5-1), restano da giocare le ultime quattro sfide. Con il Gruppo F in totale equilibrio (tutte e 4 le squadre a quota 3 punti), l’obiettivo della squadra di Sarri è uno: il 1° posto del girone. Arrivare in testa è molto importante, lo ha dimostrato la scorsa stagione. Il primo posto garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione, senza passare per i play-off, ovvero evitando due ulteriori partite.

Anche qui, le quattro gare restanti, sono suddivise equamente, due in casa e due in trasferta: il 06 ottobre, tra le gare di campionato contro Spezia e Fiorentina, la Lazio volerà in Austria, per affrontare lo Sturm Graz nell’ultimo match d’andata. Il giovedì successivo, tra la trasferta di Firenze e la gara casalinga con l’Udinese, questa volta saranno gli austriaci a volare verso la Capitale. Le coppe europee torneranno poi a fine mese, con la Lazio impegnata il 27 ottobre ancora all’Olimpico, questa volta contro il Midtjylland, tra la trasferta di Bergamo e la sfida con la Salernitana. L’ultima giornata è in programma giovedì 03 novembre, con la Lazio che affronterà in Olanda il Feyenoord, quattro giorni prima del derby contro la Roma.

Il calendario completo delle quattro sfide di Europa League della Lazio:

3° Giornata | Sturm Graz – LAZIO (Giovedì 06 Ottobre 2022 – Ore 18:45)

4° Giornata | LAZIO – Sturm Graz (Giovedì 13 Ottobre 2022 – Ore 21:00)

5° Giornata | LAZIO – Midtjylland (Giovedì 27 Ottobre 2022 – Ore 18:45)

6° Giornata | Feyenoord – LAZIO (Giovedì 03 Novembre 2022 – Ore 18:45)

