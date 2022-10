SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sullo Spezia

Domenica alle ore 12:30 la Lazio torna allo Stadio Olimpico per ospitare lo Spezia. Reduci dalla goleada sul campo della Cremonese, i biancocelesti affronteranno la squadra di Gotti speranzosa di raggiungere mano mano la salvezza. Finora lo Spezia non è mai riuscito a conquistare punti contro la Lazio e in trasferta, dall’inizio del campionato, ha rimediato un solo pareggio contro il Bologna.

LO SPEZIA – La squadra di Gotti è reduce dalla vittoria del derby ligure contro la Sampdoria e attualmente è a quota 8 punti nella classifica di Serie A. Per la prossima sfida, è stato recuperato Daniel Maldini, centrocampista ex Milan che ha smaltito l’infortunio ed è tornato negli scorsi giorni ad allenarsi col gruppo.

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolau; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola

LA STELLA – Simone Bastoni ha iniziato in maniera positiva l’inizio di campionato con due reti e un assist. Attualmente è il jolly dell’allenatore Gotti. Il giovane talento abbina grinta a qualità, caratteristiche che gli hanno aperto le porte delle selezioni nazionali Under 18 ed Under 19 e che gli hanno consentito di essere subito grande protagonista all’esordio tra i professionisti, avvenuto con la maglia del Siena. La stagione 2021/22 l’ha visto scendere in campo in maglia bianca in 31 occasioni, arricchite da ben 3 gol e 4 assist.

IL PRECEDENTE – L’ultimo incontro tra la squadra di Sarri e lo Spezia risale al 30 aprile, quando i biancocelesti si erano imposti per 4-3 in extremis, salendo per una notte al 5° posto. Nei primi minuti della partita la sblocca Amian di testa e dopo la mezz’ora Immobile pareggia su rigore, ma i padroni di casa tornano subito in vantaggio con Agudelo. Nella ripresa sfortunata autorete di Provedel dopo il palo colpito da Zaccagni, Hristov però riporta immediatamente avanti lo Spezia. Milinkovic-Savic fa 3-3 al 68′, Zaccagni prende un altro legno nel finale, poi Acerbi la risolve al 90′.

