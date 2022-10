SERIE A | L’Inter perde a San Siro: secondo ko di fila per Inzaghi

A San Siro i nerazzurri si portano in vantaggio con la rete di Dimarco, ma i giallorossi trovano il gol del pareggio con Dybala. Nella ripresa è la Roma a vincere in rimonta con Smalling. La squadra di Mourinho sale a quota 16 punti, mentre Inzaghi incassa il secondo ko di fila in campionato. Inter–Roma finisce 1 a 2.

