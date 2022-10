Conferenza Gotti: “Zaccagni e Felipe Anderson clienti scomodi. Un gol meritavamo di farlo”

Al termine della partita vinta dalla Lazio per 4-0 sullo Spezia l’allenatore degli ospiti Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Errori ne abbiamo fatti tanti. Le misure della squadra non erano adeguate e questa cosa ha concesso tanti spazi in zone che non si possono concedere. Poi hai anche la prima vera occasione per andare in vantaggio e non la sfrutti. Penso che nonostante il risultato pesante un gol lo meritassimo. La Lazio la aspettavo così, no che ci capitasse di perdere alcuni duelli in certe zone del campo. Ma per i biancocelesti non ci sono sorprese. Il divario in campo è stato ampio, i correttivi adottati non sono serviti. In Serie A non ci sono partite facili. Il calendario dice Monza, poi ci pensiamo. Verde? Si è unito al gruppo nel fine settimana, ha iniziato a muoversi e sta decisamente meglio di un mese fa. Non è ancora pronto ad entrare in campo e non lo mettevo sicuramente oggi con questo risultato di svantaggio“.

Ha parlato poi ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “La grande qualità dell’avversario che non si può togliere e un approccio molle. Avevo avvertito che i ragazzi si guardassero alla ricerca di alibi, abbiamo concesso un rigore dopo cinquanta secondi che provoca l’ammonizione di Ampadu. Non riesci a fargli gol nella prima vera occasione e la Lazio ha avuto troppo spazio oggi. La grande diversità rispetto alla partita preparata sono stati i due duelli persi con Felipe Anderson e Zaccagni, questa cosa ha influito sul risultato ed è stata una cosa che non ha funzionato. Noi le occasioni per fermare la Lazio ce le siamo create, a quei due davanti non posso dire niente. Oggi è una squadra che sta molto bene e fa bene tante cose. Le partite spesso si indirizzano anche sugli episodi particolari, non riescono a realizzare il rigore e poi prendi gol al decimo minuto. Lo Spezia deve procurarsi quella fortuna che indirizza la partita dove vuoi tu”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: