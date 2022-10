Lazio, che difesa! Mai così pochi gol subiti da quando c’erano Nesta e Stam

Lazio e Spezia hanno aperto la domenica di Serie A, con i biancocelesti che hanno trionfato per 4-0 contro i bianconeri. Il match è stato diretto da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Nel primo tempo da segnalare subito il calcio di rigore assegnato alla Lazio, con Ampadu che in area di rigore atterra Immobile: giusto assegnare il rigore.

Nel secondo tempo fondamentale in un paio di occasioni l’ausilio del Var, prima per un contatto tra Milinkovic e Bourabia in area biancoceleste al minuto 50’, con Sacchi che non ravvisa gli estremi per un calcio di rigore in favore dei bianconeri, poi allo scadere, per convalidare la seconda rete di Milinkovic: il serbo era in posizione regolare.

Nel conteggio finale delle ammonizioni, nessuna per la Lazio e solamente due per lo Spezia: decisamente poche, a fronte dei quattordici falli commessi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: