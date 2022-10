Lazio, gli auguri della squadra al Presidente Lotito per la nomina a senatore della Repubblica

Clima di festa allo Stadio Olimpico, non solo per il successo della Lazio per 4-0 contro lo Spezia. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, al termine del match contro i liguri, i calciatori della Prima Squadra, il Direttore Sportivo Igli Tare, il mister Maurizio Sarri e tutto lo staff tecnico, si sono intrattenuti nell’area hospitality dello Stadio Olimpico per brindare e festeggiare con il Presidente Claudio Lotito la sua nomina a senatore della Repubblica.

Questo il messaggio recapitato da Immobile e compagni al momento del taglio della torta: “Al nostro Presidente, che diventa Senatore della Repubblica, con onore e merito. La Tua Prima Squadra”.

