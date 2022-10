Lazio-Spezia| Caldara nel pre partita: “Proveremo a dare il massimo”

Manca davvero poco all’inizio di Lazio-Spezia, la squadra di Sarri aprirà la domenica dell’ottava giornata di Serie A, con l’anticipo delle 12.30. Ecco le parole di Caldara ai microfoni di DAZN:

“Oggi in campo proveremo a dare il massimo. Il mister non ci ha dato particolari indicazioni per la partita”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: