Nessuno meglio di Milinkovic e De Bruyne nelle ultime 3 stagioni: il dato su gol ed assist | FOTO

Nel 4-0 con cui la Lazio ha superato quest’oggi lo Spezia, Sergej Milinkovic-Savic ha messo a segno la prima doppietta della stagione. Terzo gol dopo la rete contro la Cremonese prima della sosta. Molto spesso uomo assist, il Sergente sta trovando maggiormente anche la via del gol.

Come riporta il profilo Twitter Italian Football TV, con le due reti siglate ai liguri, Milinkovic-Savic ha raggiunto un nuovo traguardo: insieme a Kevin De Bruyne del Manchester City, sono gli unici due centrocampisti, nelle ultime tre stagioni, ad aver messo a segno almeno 20 gol ed aver fornito almeno 20 assist nei primi cinque campionati. Il numero 21 biancoceleste ha raccolto 21 gol e 25 assist dalla stagione 2020/2021.

In the last 3 seasons, Milinkovic-Savic and De Bruyne are the ONLY 2 midfielders with at least 20 goals and 20 assists in the top five leagues. 🔥

Milinkovic-Savic has 21 goals and 25 assists since 2020/21.

