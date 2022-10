SERIE A | Il Sassuolo ne fa 5 alla Salernitana, tris del Monza contro la Samp. Pari tra Lecce e Cremonese

La Lazio, dopo lo 0-4 in casa della Cremonese prima della sosta, ha ripreso come finito. I biancocelesti superano con un altro poker anche lo Spezia, e centrano la terza vittoria consecutiva in campionato, senza subire gol. Successivamente alle esultanze in campo, i calciatori si sono spostati sui social per continuare a festeggiare la quinta vittoria su otto partite di Serie A.

Questi i post su Instagram di Sergej Milinkovic-Savic, autore di una doppietta, Danilo Cataldi e Mario Gila.

