Ledesma: “Cataldi in crescita e vedo una Lazio che si diverte. Marchetti è stato di ispirazione per mio figlio”

Insieme a Federico Marchetti a Gold Tv, era presente anche l’ex giocatore biancoceleste Cristian Ledesma. Queste le sue parole: “Non viene risaltato abbastanza il gioco della Lazio, ma da casa ho l’impressione che si divertano: sono più sciolti. Cataldi sta crescendo molto e non gli danno il giusto risalto. Con Federico non ci vedevamo da molto tempo e mio figlio ha preso ispirazione da lui. Federico ha fatto delle cose straordinarie e nella Lazio per noi era una certezza. Ci sono dei momenti in cui non riuscivamo a fargli gol in allenamento“.

