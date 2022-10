Romagnoli, l’omaggio social della Lazio dopo il primo gol in biancoceleste – VIDEO

Con il poker rifilato allo Spezia, firmato Zaccagni, Romagnoli e Milinkovic (doppietta), la Lazio ha messo a segno la terza vittoria consecutiva in Serie A, segnando 10 reti senza subirne neanche una. Ora, prima dell’impegno in casa della Fiorentina lunedì prossimo, i biancocelesti saranno impegnati questo giovedì in Europa League, con la trasferta in Austria contro lo Sturm Graz valevole per la terza giornata della fase a gironi.

Walter Mazzarri, ex allenatore di Napoli, Torino e Cagliari, si è espresso sulla Lazio, parlando propria della vittoria di ieri contro lo Spezia. Queste le sue parole alla redazione di Radio Incontro Olympia: “Ieri allo stadio ho visto una Lazio molto forte, una squadra completa in tutti i reparti. Ben organizzata da Sarri, la Lazio farà un grande campionato”.

