CdS | La favola di Romagnoli: così si è preso la Lazio

Non ha mai nascosto la sua lazialità e la voglia di giocare con la maglia biancoceleste: Alessio Romagnoli è diventato fin da subito un beniamino del popolo laziale.

Domenica contro lo Spezia è arrivata la sua prima rete in biancoceleste: l’esultanza con il suo pubblico è stata da brividi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo primo gol con la Lazio è arrivato 9 anni dopo il suo primo in Serie A e l’unico con la Roma, ancora sotto la Nord e nello stesso angolo della porta.

La promessa a Tare, le telefonate con Immobile e Cataldi, l’incontro con Patric ed il preritiro in Sardegna per essere pronto a cominciare sotto la guida di Sarri: tutti segnali che già facevano presagire un percorso importante per Romagnoli, con la maglia della sua Lazio.

