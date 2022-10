Il Messaggero | Lazio, Provedel da record. Maximiano ancora fuori

Sembra un angelo caduto dal cielo: pagato appena due milioni allo Spezia, Ivan Provedel sta incantando il mondo Lazio. Davvero un finimondo, questo portierebiondo,comedice ilcoro, ribadito da uno striscione nei Distinti Sud domenica pomeriggio. Contro l’ex squadra, un’altra parata su Gyasi da standing ovation, il quarto clean sheet in 10 presenze, una media di porte inviolate del 50%. Un sogno rispetto alla passata stagione, quando Reina e Strakosha erano sempre stati battuti, arrivati a questo punto.

A ottobre la Lazio rischia di eguagliare addirittura il record sarriano di gennaio scorso con quattro clean sheet di fila in campionato, exploit ottenuto soltanto nel 2006 e nel 2015 sotto la gestione Lotito. Oltre alle 21 parate decisive, Provedel ora sfoggia ben 220 passaggi completati di cui Sarri si è invaghito. E non è il solo: «La vera domanda è come mai sia arrivato solo a 28 anni in un grande palcoscenico»,sottolinea il vice Martusciello. Alla Lazio, dopo appena 6’,ha preso il posto di Maximiano, strapagato 10,7 milioni e già in aria di prestito.

Il portiere portoghese oltretutto ora ha un forte dolore all’anca chenon gli permette di tuffarsi al meglio. Ecco perché Provedel giocherà anche dopodomani contro lo Sturm Graz, anche se Maximiano dovrebbe essere convocato insieme al baby Magro. Già, perché Adamonis è cresciuto tanto, potrebbe presto diventare secondo, ma è fuori dall’elenco europeo. Casale vuole invece anticipare i tempi del rientro: se gli esami di domani all’adduttore dovessero dare esito positivo, sabato potrebbe riassaporare un allenamento. Oggi la foto ufficiale della squadra a Formello. Da ieri alle 16 sono in vendita – in prelazione per gli abbonati sino al 16 ottobre – i biglietti per il derby del 6 novembre nei settori Nord e MonteMario. Il Messaggero/Alberto Abbate

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: