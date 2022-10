Lazio, dati dei tifosi nelle prossime due trasferte

Nelle due prossime partite la Lazio giocherà in trasferta, i tifosi saranno l’arma in più. Contro lo Sturm Graz ci saranno 925 tifosi sperando di non tornare casa con la delusione della scorsa partita di Europa League. Invece in Serie A contro la Fiorentina ci saranno 1.800 tifosi, settore praticamente esaurito e con la probabilità di non ampliamento dei settori in tutte le due partite.

