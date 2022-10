CdS | Lazio, Lotito alza ancora la posta per Milinkovic: 100 milioni

Mister Sarri continua a lavorare per far apprendere i suoi dettami alla squadra, che in queste ultime uscite non sta deludendo le aspettative. Nel frattempo il tecnico continua ad avere un ‘prescelto’ in sede di mercato: come sottolinea il Corriere dello Sport, l’allenatore laziale pensa a Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli.

E’ un obiettivo da circa un anno e non sarà facile strappare il sì da Corsi, che chiede 10 milioni. Intanto Lotito prepara un nuovo assalto e studia il piano per gennaio.

