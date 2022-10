Sturm Graz-Lazio, Cataldi nel post-partita: “E’ una cosa positiva non aver preso gol, ma non siamo soddisfatti” – VIDEO

Al termine del match terminato 0-0 tra Sturm Graz e Lazio, è intervenuto Danilo Cataldi ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole:

“Non ci soddisfa il risultato. Dopo la sconfitta in Danimarca volevamo i tre punti, sarebbero stati importanti per la classifica e per ciò che avevamo fatto l’altra volta. Sapevamo che era difficile, sono una squadra aggressiva. Il campo non è il massimo, ti porta all’errore tecnico e anche per quello abbiamo sbagliato nel primo tempo. Ci teniamo questo punto, in più non ci hanno segnato, ma vediamo giovedì all’olimpico. E’ stata una buona cosa non prendere gol, è una cosa positiva, però potevamo fare di più in attacco. L’ultima mezz’ora abbiamo spinto, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Il girone non è facile come si pensava: a volte si leggono le squadre e si pensa subito ad arrivare primi con facilità, ma non è facile giocare in alcuni stadi. Oggi abbiamo tenuto mentalmente e nel secondo tempo siamo migliorati, ma non l’abbiamo comunque sbloccata. Il girone è tosto, ma ora pensiamo a Firenze. Loro giocano stasera in Conference, a livello fisico penso ci sia da recuperare per entrambe. L’anno scorso dopo l’Europa League non facevamo bene, ma ora su questo siamo migliorati.”

Il centrocampista ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: “Il risultato non è buono. Abbiamo fatto una brutta figura in Danimarca e oggi servivano 3 punti. Usciamo dalla partita senza subire gol, ma siamo dentro e ce la giochiamo fino alla fine. Abbiamo ottime opportunità per passare il girone e ci rimetteremo sulla buona strada.”

