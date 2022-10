Sturm Graz-Lazio, Sarri nel post partita: “Il pareggio va accolto bene. Abbiamo un’idea sbagliata delle squadre straniere…”

Mister Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare della partita appena terminata in Austria tra Sturm Graz e Lazio. Ecco le sue parole:

“E’ uno 0-0 che va accolto bene. Abbiamo perso tantissimi palloni nelle zone centrali del campo e ciò ha esposto molto la difesa. Difensivamente abbiamo fatto bene, c’erano tutti i presupposti per andare in difficoltà. Il lato positivo è che mentalmente eravamo in campo, l’aspetto negativo è stata la qualità: abbiamo sbagliato troppo. Il terreno non era ottimale, ha influito sull’aggressività e gli avversari sono molto più intensi rispetto a noi. Il girone è roba tosta, se sbagli l’approccio vieni travolto. Abbiamo un’idea sbagliata delle squadre straniere: partiamo dal presupposto che se non giocano in un campionato di primo livello allora sono squadre modesta, ma non è così. Ora pensiamo a Firenze e alle prossime due di Europa in casa.”

Il tecnico ha parlato anche ai microfoni di SkySport: “Non abbiamo sbagliato dal punto di vista mentale, abbiamo fatto qualche errore tecnico. Non ci fossimo stati mentalmente, con tutti gli errori che abbiamo fatto in uscita, non avremmo portato a casa il risultato. La partita potevamo anche vincerla.”

