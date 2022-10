UEL | Sturm Graz-Lazio, Tare: “Stasera ci vuole determinazione, partita fondamentale per la classifica”

Prima dell’inizio del match della Lazio in casa dello Sturm Graz, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il Direttore Sportivo biancoceleste Igli Tare. Queste le sue parole, tornando inizialmente alla sconfitta contro il Midtjylland: “Sottovalutare l’avversario è stato un grande errore. Per crescere, nella nostra mentalità, a volte servono anche questi passaggi a vuoto che ti insegnano cosa serve. Stasera ci vuole tanta determinazione, ma soprattutto la volontà di vincere questa partita che sarà fondamentale per la classifica. Abbiamo poi la possibilità nel girone di ritorno di aver due partite in casa, lì dobbiamo chiudere la storia.

Dove ci troviamo adesso in campionato è più per meriti, non per demeriti. Questa squadra può fare e dare di più, ne siamo sicuri. Le parole di Sarri in conferenza? Fare una dichiarazione del genere vuol dire anche togliere tanta pressione sulla squadra e ambiente. Ha fatto bene, è ancora presto per dare un giudizio finale su questa squadra. Gli alti e bassi possono succedere, abbiamo tanti esempi di squadre blasonate nel nostro campionato. L’unica cosa che conta in questo momento è di dare continuità, dovrebbe essere la parola d’ordine: non dobbiamo sbagliare in Europa, ma neanche in campionato”.

Infine si è espresso anche sull’inserimento dei nuovi acquisti: “I tre centrali, Romagnoli non è una novità. I due ragazzi, Gila e Casale, hanno fatto abbastanza bene. Gli altri devono ancora prendere minutaggio in più, il mister lo ha detto anche ieri. C’è tanto ancora da fare, su questo siamo tutti d’accordo”.

