100 anni fa nasceva il “Maestro” Tommaso Maestrelli: il ricordo della Lazio | VIDEO

Roma e Fiorentina chiudono questa lunga settimana europea, iniziata martedì con le vittorie di Inter e Napoli e terminata questa sera. Dopo la Lazio, che ha pareggiato 0-0 sul campo dello Sturm Graz, è stato il turno dei giallorossi e dei viola. La Roma ha perso in casa per 1-2 (Dybala, Rodriguez, Luiz Henrique) contro il Betis Siviglia dell’ex biancoceleste Luiz Felipe e nel finale è stato espulso Nicolò Zaniolo. I toscani, invece, hanno vinto in trasferta contro l’Hearts per 3-0 (Mandragora, Kouame, Jovic).

