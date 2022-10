Lazio, la situazione in vista della Fiorentina

Dopo il pareggio deludente di ieri la Lazio deve già pensare alla Fiorentina, che la affronterà al Franchi lunedì alle ore 20:45. Come la squadra biancoceleste anche la Fiorentina è stata impegnata nella giornata di ieri ma in Conference League, vincendo per la prima volta contro il Hearts.

Fiorentina-Lazio, I dubbi di formazioni

La Lazio si presenta senza nessuno squalificato e con solo Casale infortunato, Sarri non ha molti dubbi, l’unico ballottaggio è tra Luis Alberto-Vecino visto che lo spagnolo nelle ultime due partite ha giocato per 163 minuti. Sul resto Sarri sembrerebbe propenso a far giocare i titolari, in porta la certezza Provedel che ieri è stato il migliore in campo, in difesa Lazzari e Marusic come terzini e la coppia di centrali formata da Patric e Romagnoli. A centrocampo Cataldi e Milinkovic, più Vecino rispetto a Luis Alberto e Basic. In attacco torna dal 1′ Zaccagni con Immobile e Felipe.

Italiano non ha nessuno squalificato ma dei giocatori infortunati, che sono: Castrovilli, Igor e almeno di clamorose sorprese anche Barak e Sottil. Con molta probabilità la Fiorentina si presenterà con Terracciano in porta, difesa composta da Venuti, Milinkovic, Martinez Quarta e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Ducan che torna dal primo minuto. In attacco Gonzalez, Jovic che torna titolare in campionato e Ikone a completare il reparto.

