GdS | Tutti uniti per Maestrelli. Il suo mito non tramonta

Nel giorno del suo 100° anniversario della nascita, Tommaso Maestrelli è stato celebrato ieri in Campidoglio. Alla sala della Protomoteca “L’avventura di papà con la Lazio non cominciò bene e i tifosi contestavano – ha ricordato il figlio Massimo – lui era convinto che sarebbe durato poco, invece a mezzo secolo di distanza siamo ancora qui a ricordarlo e celebrarlo». Tanti interventi per celebrare l’idea di quella Lazio come una famiglia, in cui si litigava, ma poi si era tutti uniti sotto la guida di papà Maestrelli.

Presenti i giocatori dell’epoca, così come i figli dei calciatori che non ci sono più. Nel corso dell’evento sono stati poi diffusi diversi video di vip che non hanno potuto presenziare e mostrate foto di personaggi noti che erano spesso presenti al campo di allenamento della Lazio. La società biancoceleste era rappresentata dal presidente Lotito, invece per il Comune di Roma c’era l’assessore allo sport Alessandro Onorato che ha confermato che saranno presto intitolati due parchi cittadini al presidente di quella Lazio, Umberto Lenzini, e al capitano Pino Wilson.

