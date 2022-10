Il Tempo | Romagnoli in dubbio. Stop per Gila

Un giorno di riposo: Sarri vuole ritrovare la vera Lazio in vista della sfida di lunedì contro la Fiorentina.

Romagnoli – che ha stretto i denti in Europa League a causa di dolori acuti a livello intestinale – dovrebbe essere affiancato all’Artemio Franchi da Patric, entrato nella ripresa a Graz al posto di Gila, che ha accusato una contrattura al flessore destro. Non dovrebbe essere nulla di grave.

Casale ha svolto i controlli mercoledì in Paideia e aspetta il via libera a breve per tornare in gruppo. Rispetto a giovedì, torneranno titolari sia Lazzari che Zaccagni, mentre in mezzo al campo solito ballottaggio tra Vecino e Luis Alberto: stavolta potrebbe spuntarla l’uruguaiano.

