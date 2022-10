CdS | Sosta Mondiale: si pensa a una tournée all’estero

Quello di questa stagione sarà un campionato anomalo. Per la prima volta sarà interrotto da una pausa di un mese, dal 20 novembre al 18 dicembre, per permettere di giocare i Mondiali in Qatar. Tutti i club stanno cercando di riorganizzare i loro allenamenti per quel periodo e anche la Lazio non fa eccezione.

Una delle opzioni che la società può prendere in considerazione è una tournée in Argentina, in modo da non perdere il ritmo partita. Da ieri è trapelata la notizia di un possibile circuito con Boca Juniors, River Plate e San Lorenzo, squadra del cuore del Papa. Per il momento, però, la Lazio non sembra intenzionata a portare a fondo questa idea per una serie di motivi logistici e organizzativi. Come riporta il Corriere dello Sport, non è un’opzione da escludere a priori, però sarebbero preferite mete più vicine, come Turchia o Spagna.

Sarà un momento cruciale per preparare al meglio la seconda parte della stagione e Sarri ha la fortuna di poterla preparare con la rosa quasi al completo. Mancheranno all’appello solo Milinkovic e Vecino, con Basic in ballo con la Croazia.

