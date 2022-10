Dopo il grave infortunio di maggio, l’ex Lazio Luca Crecco è tornato al gol

L’ex Lazio Luca Crecco è tornato al gol. Il centrocampista ha siglato la terza rete del Pescara contro il Potenza al 95′ ed è un gol molto importante in quanto segna una sorta di rinascita. Crecco, infatti, a maggio si era infortunato in modo serio quando era in prestito al Vicenza nella partita contro il Lecce, riportando la rottura longitudinale della rotula. Quella di ieri è stata la seconda partita in cui è sceso in campo da dopo l’infortunio e non poteva che festeggiare nel migliore dei modi.

