Udinese, Ebosse: “Farò il massimo per giocare titolare contro la Lazio, speriamo di portare a casa il risultato”

Dopo il pari con l’Atalanta il difensore dell’Udinese Enzo Ebosse ha analizzato ai canali ufficiali del club la gara di oggi, pensando inoltre al prossimo impegno di campionato contro i biancoelesti: “La nostra è stata una bella reazione, una prova di forza e carattere contro una grande squadra, per questo il pareggio vale ancora di più. Personalmente sono molto contento di trovarmi qui, sto benissimo. Ovviamente se la squadra va bene è più facile anche l’ambientamento. Sono felice di aver giocato titolare, ma penso già di fare il massimo per esserlo anche contro la Lazio; loro hanno una grande squadra, ma tutte in Serie A lo sono. Giocheremo come sappiamo sperando di portare a casa il risultato”.

