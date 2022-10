CdS | Dopo la Conference. Le scelte Viola: il turnover è per cinque

Curioso incrocio nel posticipo di stasera al Franchi: l’incontro tra Immobile (5 gol) e l’attacco viola con tre reti totali del tridente Kouame–Jovic–Ikone, che il tecnico Italiano manderà in campo. I numeri offensivi viola sono ancora deficitari, considerando che nessun attaccante in campionato ha raggiunto i 2 gol.

Ma il giovedì di Coppa ha restituito morale in parte dell’attacco. Cominciando da Jovic e Kouame, autori di una rete a testa. Per quanto riguarda le condizioni fisiche dei viola, Sottil è ancora out mentre Nico Gonzalez sta lentamente tornando dopo i problemi al tallone. E così Ikone dovrebbe tornare dal primo minuto sperando di bissare quanto fatto col Verona. Italiano punta molto sulla spinta del Franchi, considerando che 8 dei 9 punti conquistati dalla Fiorentina sono arrivati fra le mura amiche.

La Lazio è attualmente il secondo miglior attacco del campionato. Oggi sarà la 300esima partita in A per Immobile: al giocatore manca un gol per raggiungere la top 10 dei goleador di tutti i tempi. Sono 187 i gol segnati da Ciro, che è 12° nella classifica all time dei marcatori di Serie A. A quota 188, al nono posto, c’è il trio formato da Del Piero, Signori e Gilardino.

Ci riproverà stasera ad entrare nella top ten di tutti i tempi, facendo leva sulla buona tradizione che ha con i viola (6 gol nelle ultime otto partite) ed anche il feeling che ha con ottobre, che è il mese dell’anno in cui ha segnato di più (38 gol). È a una rete dall’attuale primatista Arnautovic e può quindi agguantarlo in vetta.

Come riportato da Gazzetta dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: