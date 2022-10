Fiorentina-Lazio, Italiano nel pre partita: “Abbiamo reagito ad un momento negativo. Jovic? Molti stranieri faticano”

Questa sera alle 20:45 Fiorentina e Lazio chiuderanno al Franchi la nona giornata di Serie A. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei viola Vincenzo Italiano ha presentato così la gara: “Avevamo notato segnali importanti a Bergamo, uno spirito diverso, cosa riproposta in coppa. Cercheremo oggi di dare continuità, abbiamo reagito ad un momento negativo: in casa spesso facciamo valere la nostra forza. Jovic? Arriva da un altro paese, tutti gli stranieri all’inizio faticano. C’è una nuova tipologia di gioco, era in ritardo di condizione e da un po’ non giocava. Ha iniziato anche lui a dare i segnali di cui parlavamo prima. Ha fatto gol giovedì e anche lui deve confermare questa crescita, assieme al resto del collettivo. Abbiamo bisogno degli attaccanti e dei loro gol, forse è quello che ci è mancato all’inizio, speriamo che il gol di giovedì gli abbia dato quel qualcosa in più“.

