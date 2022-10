Fiorentina-Lazio, la gara numero 300 di Ciro Immobile in Serie A – FOTO

E’ appena iniziata Fiorentina–Lazio e al centro dell’attacco biancoceleste c’è Ciro Immobile, in una gara per lui dal sapore speciale per lui. L’attaccante partenopeo, con la gara di stasera, ha toccato quota 300 presenze in Serie A. Dopo l’esordio arrivato nel 2009, il fuoriclasse azzurro ha raggiunto grandi traguardi in carriera, molti dei quali con l’aquila sul petto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: