Fiorentina-Lazio, Lazzari: “Questa vittoria vale doppio. Abbiamo fatto passi in avanti enormi in difesa”

La Lazio cala il quarto poker consecutivo. Dopo quelli rifilati a Cremonese e Spezia, questa sera è arrivato anche in casa della Fiorentina. 0-4 e quarta di fila, sia in termini di successi che di porta inviolata. Ai microfoni di Sky Sport, nel post partita, è intervenuto Manuel Lazzari, esterno biancoceleste. Queste le sue parole: “Questa vittoria ha un peso incredibile perché la Fiorentina è una squadra veramente forte. La classifica che hanno non è quella reale perché hanno dei giocatori veramente forti, giocano benissimo. Questa vittoria su un campo così difficile vale doppio.

Rispetto all’anno scorso abbiamo fatto dei passi in avanti enormi in fase difensiva. Oggi siamo stati anche fortunati in qualche frangente, ma penso che in 90 minuti abbiamo difeso da squadra. E’ normale che al 90esimo non si vuole subire gol, lavoriamo tanto da un anno e mezzo. Il campionato è appena iniziato, siamo in alto e vogliamo rimanerci più a lungo possibile.

Tifosi? Sempre fantastici, è sempre bello avere così tanto tifo in trasferta. Ora ci aspetta una partita difficilissima giovedì in Europa, da dentro o fuori. Poi un’altra importante contro l’Udinese. Sarà una settimana lunghissima ed intensissima. Dopo questa vittoria però, l’affronteremo nel migliore dei modi”.

