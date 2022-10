La famiglia Maestrelli con Sarri e la squadra: la Lazio ricorda l’incontro a Formello | VIDEO

Nel pomeriggio di sabato, oltre alla ripresa degli allenamenti dopo il pareggio per 0-0 in casa dello Sturm Graz, al Centro Sportivo di Formello erano presenti degli ospiti d’eccezione per assistere all’allenamento dei biancocelesti e non solo: Massimo Maestrelli, insieme ai figli Tommaso e Niccolò e i nipoti Andrea e Tommaso. La famiglia Maestrelli, oltre ad aver incontrato mister Sarri e il Direttore Sportivo Igli Tare, alla fine dell’allenamento si sono intrattenuti con i calciatori biancocelesti che hanno consegnato una maglia speciale, dedicata al Maestro Tommaso Maestrelli, in una teca e firmata da tutti i calciatori in rosa.

La Lazio quest’oggi ha pubblicato un video sul profilo ufficiale Twitter biancoceleste, per ripercorrere e ricordare il pomeriggio speciale di sabato scorso, tra foto, incontri e le parole di Massimo Maestrelli.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

