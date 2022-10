PAGELLE – Ciro lotta e segna, Milinkovic confeziona cioccolatini. Vecino e Zaccagni perfetti

Provedel 7 – Brividi nei minuti iniziali dei due tempi con una parata scomposta ma fortunata su Jovic e una uscita discutibile su Kouamè. E’ talmente tanto impeccabile che tocca andare a cercare qualche pecca di fronte a tanta efficacia.

Lazzari 6,5 – Si vede poco in avanti ma dietro fa un lavoro prezioso su Kouame che lo eguaglia in velocità ma lo sovrasta in fisicità. Diligente e attento per non correre mai pericoli.

Patric 7,5 – Un giorno racconteremo come un ragazzo venuto da Murcia sia riuscito a trasformare i fischi assordanti in applausi scroscianti. Gara perfetta sotto tutti i punti di vista.

Romagnoli 7 – Difensore italiano migliore in circolazione. Guida la difesa con personalità, annulla dal campo Jovic e chiunque provi ad inserirsi centralmente. Tutto questo con la maglia dei suoi sogni. What else?

Marusic 7 – Dal suo lato si muove un ispirato Ikonè a cui non concede mai nulla e su cui salva anche in apertura, marcatura perfetta sull’ex giocare del Lille che porta Italiano al cambio. Entra Gonzalez ma non cambia la sostanza del montenegrino.

Dal 72′ Hysaj 6 – A sinistra mostra qualche fremito ma alla fine se la cava senza correre grossi pericoli.

Milinkovic 7 – Serata in versione confezionatore di cioccolatini prelibati. Col mancino dice a Zaccagni che basta spingere mentre col tacco destro fa sorridere Immobile. Dominatore assoluto di Firenze.

Marcos Antonio 6,5 – Prova convincente per il brasiliano che si toglie di dosso quella patina di timidezza delle precedenti uscite, preferisce sempre la giocata semplice senza rischiare nulla alternata alla giusta dose di cattiveria.

Dal 62′ Luis Alberto 7 – Entra per tenere il pallone e lanciare i compagni in profondità sfruttando lo sbilanciamento dei viola. Egoista con Cancellieri, si fa perdonare siglando la rete dello 0-3.

Vecino 7 – Tempismo perfetto e inzuccata sul secondo palo per regalare un dispiacare ai suoi ex tifosi e sbloccare la gara. Alza la diga a protezione della difesa specialmente nella ripresa quando si mette a schermo come regista.

Felipe Anderson 6,5 – Il compagno di reparto gli ruba la scena per cui il brasiliano si occupa soprattutto di aiutare la squadra in fase difensiva. Gli manca il guizzo, stasera non è servito.

Dal 79′ Cancellieri 6 – Si muove bene ma non viene mai servito.

Immobile 7 – Corre, sgomita, lotta ma continua il suo periodo no. Scarica tutta la sua rabbia su quel mancino che si infrange sulla traversa, ringrazia Sergej per il regalo finale.

Zaccagni 8 – Senza Cataldi e Luis Alberto si presenta lui sulle palle inattive, il primo corner è già perfetto per la testa di Vecino. Proprio come l’uruguaiano si inserisce in area e di testa trova il raddoppio.

Dal 79′ Pedro 6,5 – Entra nella rete che chiude la partita, affetta una difesa viola totalmente inerme.

All. Sarri 8 – Quarta vittoria consecutiva, seconda miglior difesa e secondo miglior attacco che valgono il terzo posto in classifica. La Lazio soffre e colpisce con personalità e consapevolezza.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: