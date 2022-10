SERIE A | Fiorentina-Lazio, i convocati biancocelesti di mister Sarri

Questa sera alle 20.45 si affronteranno Fiorentina e Lazio per l’ultimo posticipo della 9 giornata di Serie A. Sarà la 147esima volta che le due squadre si affrontano in questa categoria e il bilancio totale è a favore dei biancocelesti: 57 vittorie, 42 pareggi e 47 sconfitte. Non si può dire lo stesso, però, delle partite disputate in terra toscana: la Lazio ha vinto 20 match, ne ha pareggiati altrettanti, ma ne ha persi 33, anche se negli ultimi 10 anni il trend è migliorato. Dal 2012, infatti, al Franchi di Firenze la Lazio ha vinto 6 partite, pareggiata 1 e perse 3.

Anche nel 2012 Fiorentina-Lazio si è giocata alla nona giornata e in quel caso arrivò la sconfitta per 2-0 (Ljajic, Toni), che poi venne prontamente riscattata la stagione seguente vincendo per 0-1 (Cana). Il 19 ottobre 2014 è arrivata di nuovo una vittoria, per 2-0, grazie alle reti di Djordjevic e Lulic, mentre nel campionato successivo a firmare l’1-3 sono stati Keita, Milinkovic e Felipe Anderson.

Il 13 maggio 2017 la Lazio è di nuovo uscita sconfitta da Firenze, per 3-2, con le reti di Keita, Babacar, Kalinic, l’autorete di Lombardi e infine Murgia. Un anno dopo, il 18 aprile 2018, i biancocelesti sono tornati alla vittoria in una partita complicata segnata dalla tripletta di Veretout, dalla doppietta di Luis Alberto e dalle reti di Caceres e Anderson (3-4). L’unico pareggio degli ultimi 10 anni a Firenze risale al 10 marzo 2019, quando la partita terminò sull’1-1 con le reti di Immobile e Muriel.

Sempre nel 2019, ma la stagione seguente, Fiorentina-Lazio è caduta di nuovo alla nona giornata e la Lazio si è nuovamente imposta per 1-2 (Correa, Chiesa, Immobile). L’ultima vittoria viola, invece, risale all’8 maggio 2021, quando si sono imposti per 2-0 con la doppietta di Vlahovic. Infine, l’ultimo risultato risale al 5 febbraio 2022, ovvero la scorsa stagione: la Lazio si è imposta per 0-3 dominando su un campo difficilissimo grazie alle reti di Milinkovic, Immobile e all’autogol di Biraghi.

