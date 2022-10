CdS | Al recordman Ciro va il premio Scopigno-Pulici

Poche ore prima che la formazione di Sarri scendesse in campo a Firenze, Immobile è stato insignito ieri mattina al Salone d’Onore del Coni del premio Scopigno-Pulici come miglior giocatore della Serie A 2021- 22. In sala Bruno Giornano ha letto le parole spedite dal cannoniere biancoceleste: “È un onore per me, condivido il riconoscimento con tutti i miei compagni che mi supportano ogni giorno permettendomi di raggiungere grandi traguardi personali. Lo dedico a loro e ai nostri tifosi che sono straordinari e ci seguono sempre, sia in casa sia in trasferta“.

Assegnato il premio alla carriera a Giancarlo Oddi. Gravina, in attesa del consiglio federale di oggi a Roma nel quale si comincerà a parlare della riforma, ha commentato il girone di qualificazione a Euro 2024: “Malta è la cenerentola meno cenerentola della quinta fascia, l’Ucraina è in crescita, con l’Inghilterra abbiamo ormai un conto aperto e poi c’è un conto in sospeso con la Macedonia del Nord“.

