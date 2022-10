Fiorentina-Lazio, ecco l’MVP della sfida scelto dai lettori di Laziopress.it

I biancocelesti stravincono a Firenze, imponendosi per la terza volta consecutiva con 4 reti a 0 (record di sempre in Serie A) grazie ai gol di Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e il solito Ciro Immobile. Un successo netto che permette alla squadra di Sarri di conquistare tre punti pesanti in classifica e vedere il Napoli in vetta a sole tre lunghezze. A seguito di un sondaggio lanciato sui propri canali social, il lettori di LazioPress.it hanno eletto il proprio MVP della gara. Si tratta del Milinkovic Savic, con il 51% dei voti. Seguono poi Zaccagni (27%), Romagnoli (11%) e Immobile (11%).

