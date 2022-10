Serie A come LaLiga? Si lavora su tetto stipendi

Secondo quanto riportato da La Repubblica ci sarebbe un’intesa tra la Federcalcio e la Serie A per l’iscrizione ai campionati. Si starebbe lavorando, infatti, su delle modifiche che hanno come modello il campionato spagnolo per quanto riguarda il tetto stipendi. Si potrebbe, infatti, puntare su un tetto stipendi all’80% dei ricavi per il 2023/24 e al 70% nel 2024/25.

