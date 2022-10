Hellas Verona, ecco chi è il nuovo allenatore

“Si inizia, davvero. La mia prima azione da deputato, dopo il voto per l’elezione del Presidente della Camera, è stata quella di depositare, a mia firma, la proposta di legge Costituzionale per far ripartire l’iter, interrotto a un passo dal traguardo con lo scioglimento delle Camere nella precedente legislatura, della modifica dell’articolo 33 in materia di attività sportiva con l’inserimento di questo comma: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

Così in una nota Mauro Berruto, neo eletto deputato Pd e responsabile Sport nella segreteria del PD. “La mia prima azione non poteva che essere questa, nel primo giorno in questo ruolo di servizio al Paese e al mondo da cui ho imparato tutto, quello dello sport”, conclude.

Fonte: Ansa.

