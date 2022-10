Lazio-Sturm Graz, ecco quanti tifosi biancocelesti saranno presenti all’Olimpico

La Lazio si prepara ad affrontare la prossima sfida di Europa League, in programma questa sera alle ore 21:00 contro lo Sturm Graz. I biancocelesti vogliono ottenere una vittoria dopo il grande successo maturato in campionato contro la Fiorentina per 4-0, e per riscattarsi dallo 0-0 dello scorso di giovedì in Austria. Per conquistare i tre punti, la squadra farà come sempre affidamento ai proprio tifosi, che questa sera saranno all’incirca 15.000. Questo il dato aggiornato dei biglietti venduti, per l’incontro di oggi all’Olimpico. Per la squadra ospite invece, il dato dei sostenitori che seguiranno lo Sturm Graz in trasferta è pari a 500 tagliandi staccati.

