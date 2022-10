Lazio-Sturm Graz, le formazioni ufficiali

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex difensore biancoceleste Angelo Gregucci, si è espresso in merito al lavoro di Sarri alla Lazio, commentando la sfida Europea in programma questa sera contro lo Sturm Graz.

Queste le sue parole:

“Il percorso della Lazio è supportato da 15 mesi di lavoro di Sarri, la sua impronta ora si vede. Può piacere o meno, ma la sua mano ora è riconoscibile. Il percorso europeo è da decifrare. Ha un girone molto in bilico e si riduce il margine di errore. Nella prima partita ha messo tutto in ghiaccio dopo mezz’ora, poi con le altre due gli approcci non sono stati all’altezza. Di sprovveduti non ce ne sono in Europa. Ora deve sfruttare il fattore casa. In questa fase deve mangiare pane nero, perché dopo l’Europa League diventerà bella, affascinante. I sacrifici deve farli ora. Io dico alle romane che devono andare a vincerla questa coppa. È un’opportunità che non devono lasciarsi sfuggire”.

