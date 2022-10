UEL, Lazio-Sturm Graz: dove vedere la partita

La Lazio è alla ricerca del primo posto del girone F di Europa League, dove al momento le squadre si trovano appaiate a 4 punti dopo 3 giornate. Stasera i biancocelesti alle ore 21.00 sfideranno all’Olimpico lo Sturm Graz; la gara sarà trasmessa in streaming su DAZN, piattaforma accessibile tramite Smart Tv o sui dispositivi mobile dall’app, e anche da Sky Sport, via satellite e in streaming su SkyGo. Sarà possibile, inoltre, seguire la sfida in chiaro su Tv8, canale 8 del digitale terrestre.

