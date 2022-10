UEL | Lazio-Sturm Graz, Pedro: “Abbiamo iniziato bene, peccato per il pareggio. L’espulsione ha condizionato tanto”

Nel post partita, per analizzare il pari contro lo Sturm Graz, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Pedro, attaccante della Lazio, autore del momentaneo 2-1 biancoceleste. Le sue parole: “Abbiamo iniziato la partita molto bene con il nostro gioco. Un peccato l’espulsione di Manuel, giocare il secondo tempo con un uomo in meno è stato complicato. Siamo riusciti poi a tornare avanti, peccato per il pareggio che, a noi, non serve tanto.

Non ci aspettavamo un girone così complicato. Loro non lì conoscevo, sono una buona squadra. Il girone è complicato, ma mancano ancora due partite da vincere se vogliamo andare avanti in Europa.

Rispetto alla scorsa stagione giochiamo meglio, molti giocatori hanno capito l’idea di gioco di mister Sarri. Oggi è un peccato, era una bella opportunità per andare avanti, soprattutto dopo un bel primo tempo con diverse occasioni. L’espulsione ha condizionato tanto.

Sarri? Persona che vuole giocare sempre la palla, fare un bel calcio. Io in carriera ho sempre giocato con allenatori così, con lui mi trovo molto bene. Ha carattere, lo dimostra in panchina e durante gli allenamenti, e disponibile a parlare per il bene della squadra”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: