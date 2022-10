UEL | Lazio-Sturm Graz, Sarri: “L’arbitro non era all’altezza del livello. Bella la prestazione a livello caratteriale”

Feyenoord-Midtjylland e Lazio-Sturm Graz, entrambe hanno in comune il risultato: 2-2. Anche dopo la 4° giornata della fase a gironi di Europa League, la situazione del Gruppo F è rimasta invariata, con tutte e quattro le squadre a pari punti. Discorso qualificazione rimandato alle ultime due gare. Al termine del pareggio allo Stadio Olimpico di Roma, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni: “L’arbitro non era palesemente all’altezza del livello. La partita era molto corretta, purtroppo noi ne abbiamo fatto le spese. È stata una bella prestazione a livello caratteriale. È un punto di partenza per i miglioramenti che vogliamo vedere. La squadra in questo momento ha un’anima. Dobbiamo essere continui in questo livello di determinazione e motivazione. Abbiamo cambiato 6-7 giocatori su 22, ma la base dei ragazzi è rimasta. Si partiva in avanti sia a livello tattico che mentale, la progressione del lavoro viene meglio”.

Infine, il Comandante biancoceleste si è espresso anche sul Mondiale in Qatar e sul bomber della Lazio Ciro Immobile: “Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse ciò che può dare il mondiale in Qatar per metterci tutti in questa difficoltà. Immobile? E’ un ragazzo molto semplice. È un piacere averlo nel gruppo, poi i numeri lo rendono qualcosa di importante per tutto il popolo laziale”.

Mister Sarri ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Radio al termine del match: “Abbiamo fatto una partita seria, da squadra adulta che può fare il salto di qualità. La gara mi è piaciuta, purtroppo non siamo riusciti a vincerla per alcune decisioni arbitrali che hanno innervosito entrambe le squadre. Mi è piaciuto però sia chi ha giocato dall’inizio e sia lo spirito di chi è entrato a gara in corso.

Ora vedremo in che condizioni saremo contro l’Udinese perché giocare un tempo in dieci ti porta via molto, soprattutto se si gioca ogni tre giorni. Cercheremo di arrivare pronti per domenica quando affronteremo una squadra che era già forte lo scorso anno. La squadra di Sottil non è solo fisica, ha anche tanta qualità”.

