Pedro torna su Lazio-Sturm: “Gara di grande sacrificio. Testa al campionato” – FOTO

L’ex Lazio Fabio Poli, che ha vestito i colori biancocelesti dal 1985 al 1987, è intervenuto questa mattina a Lazio Style Radio per commentare la partita di ieri sera, Lazio-Sturm Graz. Ecco le sue parole.

“Immobile da elogiare sempre per ciò che fa, ma anche anche altri giocatori come Milinkovic e Pedro. In generale nessuno può essere valutato sotto la sufficienza. Sono molto contento perché la Lazio nel complesso ha giocato bene nonostante più di qualche cambio in formazione. A prescindere da come andrà è bello vedere una squadra che gioca e che ha un’anima. Espulsione di Lazzari? Non si può espellere in quel modo avendo a disposizione il Var. L’episodio ha dell’assurdo. Non l’ha nemmeno toccato, anzi è il giocatore austriaco che va a franargli addosso. L’arbitro è stato inadeguato e non all’altezza. Non è possibile che il Var non possa intervenire sulle ammonizioni. Deve intervenire su tutto altrimenti si rischia di falsare tutto, come accaduto anche al Milan in Champions League. Udinese? Sta facendo grandi cose, l’ho vista anche contro l’Atalanta. Possono vantare grandi individualità come Deulofeu, Samardzic e Udogie. Servirà una prestazione importante per poterla spuntare contro una formazione così in forma, non sarà per niente semplice.”

