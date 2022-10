Rai 1| Domani Gabriella Bascelli parlerà della Fondazione S.S. Lazio 1900

Il famosissimo attore Russell Crowe si trova in questi giorni in Italia per partecipare al Festival del Cinema di Roma, dove presenterà il suo nuovo film da regista “Poker Face”. Quest’oggi, Crowe è stato in visita al Campidoglio, dove è stato premiato dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri come “Ambasciatore di Roma nel Mondo”. All’incontro era presente anche l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, il quale è stato protagonista di un simpatico siparietto con Crowe e Gualtieri. L’attore ha riconosciuto la nota fede laziale di Onorato, il quale ha risposto: “Siamo tutti della Lazio (riferendosi anche al ristoratore Francesco Pannella), ma lui (riferendosi a Gualtieri) è della Roma”. A quel punto il sindaco di Roma ha replicato: “Si ma siete in minoranza!” e Onorato: “In buona minoranza!”. Crowe, che non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori biancocelesti, ha sorriso agli scambi di frecciatine in clima derby tra Onorato e Gualtieri.

Di seguito il video che ha immortalato il simpatico siparietto:

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: