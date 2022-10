UEL, conferenza Ilzer: “La vittoria era fattibile. Immobile ha provocato, Lazzari non andava espulso”

Termina 2-2 la sfida di Europa League tra la Lazio e lo Sturm Graz. Il tecnico Christian Ilzer in conferenza stampa ha analizzato il match dell’Olimpico: “La gara ha fatto vedere tutto ciò che bisogna mostrare in campo europeo. Meritiamo i punti fatti. La vittoria era fattibile. Arbitro? È stato eccellente il suo lavoro, c’è stato molto dialogo. Sicuramente non corretta è stata l’espulsione di Lazzari. Poi nella seconda parte c’è stato eccessivo nervosismo, Immobile ha provocato troppo. Non siamo d’accordo sul rigore, il nostro giocatore dice di non aver toccato l’avversario. Boving? È stata una scelta legata alla profondità, è veloce e porta dinamicità quando ha palla così abbiamo deciso di schierarlo più avanti contro la Lazio. Stasera potevamo fare di più, in alcune fasi abbiamo pensato di poter vincere, in altri momenti siamo stati meno attenti: importante il punto preso, non lo avremmo guadagnato giocando male. Dopo la loro espulsione non abbiamo dovuto cambiare molto, volevamo andare tra le linee e muoverci più avanti. Siamo stati passivi in difesa, perché ci siamo focalizzati troppo all’attacco. Ad ogni modo portiamo via un ottimo punto contro una squadra eccellente”.

