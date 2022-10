CdSera | Zaccagni si è ripreso la Lazio, ora Sarri gli chiede di avere continuità

Il Corriere dello Sport ha contattato Takeshi “Joe” Shichijo, che giovedì era presente all’Olimpico, uno dei più importanti dirigenti di Mizuno. La partnership con la Lazio esalterà sempre il culto della storia, anche perché nei prossimi due anni cadranno due anniversari importanti: i 10 anni della Coppa Italia del 2013 e i 50 del Primo Scudetto.

Shichijo spiega che “poco prima della Pandemia abbiamo iniziato a rivalutare le nostre attività. Abbiamo effettuato un’accurata ricerca e abbiamo scoperto la Lazio, un team che aveva molte sinergie con il nostro marchio: autenticità, passione, performance, ispirazione e molto altro. Abbiamo discusso per alcuni mesi prima di arrivare a un accordo vantaggioso.” Quindi ecco come è nata la collaborazione con la Lazio. “Ne siamo estremamente soddisfatti.”

Gli obiettivi di Mizuno in questi 5 anni, durata del contratto con la società biancoceleste, sono quelli di “espandere la loro impronta commerciale e offrire alla Lazio i prodotti tecnologicamente più avanzati affinché il club possa migliorare le proprie prestazioni”. Inoltre, “vogliono offrire ai tifosi le collezioni più eleganti per far sì che siano orgogliosi della loro squadra. Per le difese di questa stagione ci siamo ispirati alla storica e iconica aquila Olympia. Per la prossima stagione ci ispirerà il 50esimo anniversario del primo scudetto vinto dalla Lazio nel 1973-74.”

Non solo, questo è l’anno del decimo anniversario della vittoria della Coppa Italia 2013: ciò ha suscitato molte idee a casa Mizuno e Shichijo invita i tifosi e non solo a rimanere in contatto per sapere cosa come intendono celebrare questa giornata storica.

Tra le maglie di quest’anno è la maglia home la più venduta. Inoltre, è stata votata tra le 15 maglie migliori d’Europa dal principale canale mediatico online SoccerBible.

Shichijo fa sapere che per ora non hanno ancora avuto modo di incontrare i colleghi di Binance, ma che non vedono l’ora di “discutere con loro delle opportunità di collaborazione commerciale e di varie iniziative di marketing.”

Infine, Mizuno chiarisce che sponsorizzare un eventuale nuovo stadio non è nei loro piani: “Siamo lo sponsor tecnico ufficiale, vogliamo concentrarci sugli investimenti per fornire i prodotti più innovativi e tecnicamente più avanzati sul mercato.”

