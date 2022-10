Lazio-Udinese: Doppi ex della partita

La Lazio tramite i suoi profili ha rilasciato il Match program di Lazio-Udinese, parlando sulle statistiche e scontri tra le due squadre e anche l’intervista a Mattia Zaccagni uno dei uomini più informa della Lazio, ecco la sue parole:

“Una gara importante contro un avversario difficile, che sta facendo molto bene. L’Udinese è molto forte dal punto di vista fisico ed ha alcune individualità di qualità pericolose. Per questo dovremmo preparare la partita al meglio. Sono molto contento di questo inizio di stagione e spero di continuare così per fare il meglio possibile sia per me che soprattutto per la squadra. Appena arrivato alla Lazio la scorsa estate, io e il mister parlammo del ruolo che avrei occupato in campo e disse subito che mi avrebbe schierato proprio in quella posizione. Quindi fu una sua intuizione. Spero che il primo gol con l’Udinese possa arrivare già domenica. Contro di loro, come detto, sono sempre state sfide difficili perché è una squadra che in ogni stagione punta molto sull’aspetto fisico. Penso che sarà più difficile cambiare il pannolino che andare in doppia cifra (ride, ndr), scherzi a parte sono migliorato molto rispetto agli anni passati nella fase conclusiva e cercherò di fare ancora meglio.”

Qui sotto i numeri di Zaccagni:

Alla Lazio dal 31 agosto 2022

PRESENZE CON LA LAZIO: 48

GOL CON LA LAZIO: 8

PARTITE CONTRO L’UDINESE: 7

VITTORIE CONTRO L’UDINESE: 2

GOL CONTRO L’UDINESE: 0

