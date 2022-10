Cremonese, esordio stagionale per Carnesecchi: il portiere torna dall’infortunio

Quest’oggi, nella sfida di Serie A tra Cremonese e Spezia, Marco Carnesecchi ha fatto il suo esordio stagionale partendo per la prima volta titolare. Complice l’infortunio del portiere Radu, Carnesecchi è potuto tornare in campo dopo l’infortunio rimediato a giugno. L’estate per lui è stata molto movimentata, viste le vari voci di mercato che lo vedevano praticamente già a Formello come nuovo estremo difensore della Lazio, ma a causa della lunga trattativa con l’Atalanta e dell’infortunio, non se ne è fatto più nulla. Carnesecchi ha fatto dunque ritorno alla Cremonese, ed oggi ha giocato l’incontro di Serie A subendo due reti.

